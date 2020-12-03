Apollon Tapınağı’ndaki su sızıntısı sorunu ortadan kaldırıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Didim ilçesinde tarihi 2 bin 800 yıl öncesine dayanan Apollon Tapınağı’nda, 2 yıl önce başlayan su sızıntısının içme suyu borularından kaynaklandığı belirlendi. Sızıntı yaşanan borular onarılıp, sorun çözülürken tapınağın göle dönmesinin önüne geçilmiş oldu.

Antik dönemin kehanet merkezi 2 bin 800 yıllık Apollon Tapınağı’nda zemininin yarısı 2018 yılı Kasım ayında suyla doldu. Suyun dolmasına yol açan kaynağın tespiti için Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, teknik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sızan su tahlile gönderildi ve içme suyu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araştırma yapılıp, sızıntının yaşandığı yer bulundu. 30 Kasım’da sızıntının yaşandığı su boruları onarıldı. Tapınaktaki mevcut suyun ise kurumasının beklendiği bildirildi.

YILDA 100 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ GELİYOR

Apollon Tapınağı’nda incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer gazetecilere bilgi verdi. Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, “Bir süredir kaynağını bilmediğimiz bir su sızıntısıyla karşı karşıyaydık. Bizim için gizemli bir durumdu. Suyu analiz ettirerek doğal kaynak suyu olduğunu tespit ettirdik. Antik dönemde tapınaklar doğal su kaynaklarının yanına kurulur. Tapınağın bir parçası olduğunu kanısındaydık. Ancak zaman içinde bu sızan su tapınakta hasar oluşturmaya başladığını gözlemledik. ASKİ ekipleriyle kapsamlı bir çalışma yaptık. Su kaynağı sızıntısının kaynağını tespit ettik. Sızıntıyı 3 gün önce gerekli onarımını yaparak ortadan kaldırmayı başardık. Bir hafta içinde ise buraya biriken su birikintisinin kurumasını bekliyoruz. Apollon Tapınağı çok popüler bir destinasyondur. Burada yılda 100 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Kış aylarının yaklaşmasıyla da doğal su kaynaklarının devirlerinin de yükselmesi maalesef istenmeyen bir görüntü oluşturuyordu. Bundan sonra yapısal hasarın ortaya çıkmayacak olması bizi sevindirdi” dedi.

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