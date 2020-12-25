Apartmanın elektrik panosu yandı, vatandaşları itfaiye kurtardı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanla kaplanan binadan 1’i bebek, 1’i çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Burdur’da İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki beş katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosu ve elektrik kabloları, saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanı ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri panoda çıkan yangını söndürdükten sonra bina içindeki dumanı tahliye etti. Dumanın merdiven boşluklarına dolması nedeniyle üst katlarda bulunan 1’i bebek, 1’i çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle binadan çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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