Apartmanda okey oynayan 7 kişiye ceza

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı şekilde okey oynadıkları belirlenen 7 kişiye 6 bin 832 TL ceza uygulandı.

Sivas’ta polis ekipleri bir ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda bir apartman dairesinde okey oynayan 7 kişiyi yakaladı. Aralarında apartman yöneticisinin de bulunduğu bu kişilere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etme, sosyal mesafe ve maske kuralına uymama nedeniyle toplamda 6 bin 832 TL para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi.

FOTOĞRAFLI