Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da iki şüphelinin girdikleri binadan daire önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülabibey Mahallesi’nde bir binaya giren 2 kişi, zincirle bağlı motosikleti çalmaya çalıştı. Motosikleti zincirden kurtaramayan şüpheliler, asansörle 5’inci kata çıktı. Yukarıdan merdivenlerle aşağı inen 2 şüpheli, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayetçi oldu. Polis 2 şüpheliyi arıyor.

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