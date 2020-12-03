Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) – OSMANİYE’de, apartman girişine terk edilmiş bulunan 1 aylık kız bebek, devlet korumasına alındı. Polis ekipleri, yeni doğan bebeğin ailesini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Site içinde bulunan binalardan birinin giriş kapısı önünde puset olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin hemen sahip çıktığı bebek, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürülerek muayene edildi. 1 aylık kız bebek, ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli memurlara teslim edildi. Polis, bebeği terk eden kişi ve ailesini tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Apartman sakinlerinden Abdullah Belen, bina girişinde bebeği gören komşusunun hemen kendisini aradığını ve kendisinin de aşağı inerek polise haber verdiğini kaydetti. Belen, “İlk gören arkadaş beni aradı, biraz heyecanlanmış ne yapacağını bilmemiş, ‘Hemen aşağı inebilir misiniz?’ dedi. Ben de indim ve olayı fark eder etmez 155’i aradım. Eşim yukarıda kalmıştı, merak etmesin, diye ona haber verdim. Eşim hemşiredir, olayı söyleyince o da aşağı indi. Yüzünü açıp baktı, henüz yüzünün yumuşak durduğunu söyledi. 155’ten tekrar aradılar, polis ve ambulansı yönlendirdiklerini ve gelinceye kadar korumalarını söylediler. Zaten uzun sürmedi, kısa sürede gelip, teslim alıp gittiler. Çocuk tam olarak bina girişinde köşede bir pusetin içindeydi, gayet güzel sarılmış yüzü de örtülmüştü” dedi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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