Apartman dairesinde kumar oynayanlara ceza

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta bir apartman dairesinde koronavirüs tedbirlerini dikkate almayarak, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye, 15 bin 702 lira para cezası yazılması için tutanak tutuldu.

Dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti. Eve giden ekipler, 3 kişinin yer temin ettiği ve 6 kişinin ise içerde kumar oynadığını tespit etti.

Kumar oynattığı ve oynadıkları tespit edilen 9 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34’üncü maddesi ile İl Hıfzısıhha kurallarına uymamak suçlamasıyla 15bin 702 lira para cezası kesilmesi için tutanak tutuldu. Öte yandan, ikametlerini temin eden 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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