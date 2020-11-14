Ana Sayfa Güncel Haberler Apartman bahçesine dikilen ağaç yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü/ Ek fotoğraflar
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Çanakkale’de bir köy karantinaya alındı
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Kestanelik köyü, Ayvacık İlçe...
Kurduğu çiftlikle bölgenin en önemli süt üreticisi olan emekli öğretmen, şimdi...
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