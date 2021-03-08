Apart dairede kumar oynayan 7 kişiye 52 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de apart daireye kumar baskını yapan polisi gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını pencereden attı. İçeride kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 52 bin 116 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi’ndeki bir apart dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararının ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Polisi gören bazı şüpheliler, iskambil kağıtlarını odanın penceresinden dışarı attı. Apartta yapılan aramada sap kısmı 11, kesici kısmı 21 santimetre açılır kapanır mekanizmalı bıçak, iskambil kağıtları ve oyun taşları ele geçirildi. Kumar oynayan 7 kişiye Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 52 bin 116 lira para cezası kesildi.

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