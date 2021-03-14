Aort kapağı ameliyatsız değiştirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Hasan Güneş’in (72), işlevini yerine getirmeyen aort kapağı, kasık damarından girilerek TAVI (transkateter aort kapak yerleştirilmesi) işlemiyle değiştirildi.

Kayseri’de 2 çocuk babası emekli Hasan Güneş, geçtiğimiz hafta göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Memorial Kayseri Hastanesine başvurdu. Burada Kardiyoloji Bölümü’nde kontrolleri yapılan Hasan Güneş’in aort kapağında sorun tespit edildi.

Açık kalp ameliyatı olmak istemeyen Güneş’e, göğsü açılmadan, kasık damarından girilerek aort kapağının değiştirilmesi anlamına gelen TAVI yöntemi önerildi. Öneriyi kabul eden Güneş, Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ve ekibi tarafından 1 saat süren tedavi ile sağlığına kavuştu. Ameliyat sonunda konuşan Hasan Güneş, “Bu yöntem hakkında hiç bir şey bilmiyordum ama doktorum bana tüm detayları ile anlattı. Bir saat gibi bir sürede işleme girip çıktım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum, sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.

Açık kalp ameliyatından korkan hastasını TAVI yöntemi ile sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ise, “Bu uygulama kalpte aort kapak darlığı olan hastaların açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmeleri riskli bulunduğunda ve özellikle yaşlı hastalarda tavsiye edilen bir girişimdir. Göğüs açılmadan ve kalp durdurulmadan kapalı yöntem ile gerçekleştirilir. Kasık bölgesine lokal anestezi yapılarak atar damar içerisine bir iğneyle girildikten sonra yeni kapak damar içerisinde ilerletilir ve daralmış olan kapağın üzerine yerleştirilir” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI