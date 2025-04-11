ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Anyonik Esaslı Polielektrolit mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/439787

1-İdarenin a) Adı : ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3126161651/3068 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Anyonik Esaslı Polielektrolit b) Niteliği, türü ve miktarı : 60 TON ANYONİK ESASLI POLİELEKTROLİT -MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İvedik Su Arıtma Tesisi Ambarı ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 60 takvim günü içerisinde en çok 2 parti halinde tüm ürünler idareye teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde ilk parti (min.30.000kg/25 kg'lık 1200 adet torba) teslim edilecektir. Kalan kısmın teslimatı idarenin talep etmesi halinde iki parti halinde yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.05.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ASKİ Genel Müdürlüğü, Su Arıtma Dairesi Başkanlığı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri, İvedik Mahallesi 1502-1 Sokak No:12 Yenimahalle/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: NSF/ANSI Standart 60 4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Numune 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları İhaleye katılım sağlayan firmalardan gelen numuneler öncelikle kloroform ve iletkenlik testine tabii tutulacaktır. (Teknik şartname 4.5 ve 4.6 maddeler) Uygun çıkmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kloroform ve iletkenlik testi uygun çıkan numuneler ile laboratuvarlarımızda jar testi yapılacak olup , optimum polielektrolit kullanım miktarı belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıda tarif edildiği şekilde bütün hesaplamalar yapıldıktan sonra Geçerli Teklif (D) en düşük olan tekliftir. Testler yapılmadan önce teste tabi tutulacak olan numune sahibi istekli EKAP üzerinden davet edilecek olup İhale Komisyonu ve istekli eşliğinde dozlama işlemi başlatılacaktır. Bu durum bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Fiyat Dışı Unsur Hesaplama Formülü: A: Optimum Doz Miktarı (Gr Polimer/ 1 m3 Hamsu) B: 1 Ton polielektrolit için verilen birim fiyat teklifi (TL/TON polielektrolit) C: Geçerli Teklif Birim Fiyatı (TL/TON) D: Geçerli Teklif (TL) Geçerli Teklif Birim Fiyat (C) = A x B Geçerli Teklif Fiyat (D) = Ürün Miktarı x C



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



