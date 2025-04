İhaleye katılım sağlayan firmalardan gelen numuneler öncelikle kloroform ve iletkenlik testine tabii tutulacaktır. (Teknik şartname 4.5 ve 4.6 maddeler) Uygun çıkmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kloroform ve iletkenlik testi uygun çıkan numuneler ile laboratuvarlarımızda jar testi yapılacak olup , optimum polielektrolit kullanım miktarı belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıda tarif edildiği şekilde bütün hesaplamalar yapıldıktan sonra Geçerli Teklif (D) en düşük olan tekliftir. Testler yapılmadan önce teste tabi tutulacak olan numune sahibi istekli EKAP üzerinden davet edilecek olup İhale Komisyonu ve istekli eşliğinde dozlama işlemi başlatılacaktır. Bu durum bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Fiyat Dışı Unsur Hesaplama Formülü: A: Optimum Doz Miktarı (Gr Polimer/ 1 m3 Hamsu) B: 1 Ton polielektrolit için verilen birim fiyat teklifi (TL/TON polielektrolit) C: Geçerli Teklif Birim Fiyatı (TL/TON) D: Geçerli Teklif (TL) Geçerli Teklif Birim Fiyat (C) = A x B Geçerli Teklif Fiyat (D) = Ürün Miktarı x C