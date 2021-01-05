Antwerp belediye başkanı canlı yayında iç çamaşırıyla yakalandı

Belçika, (DHA)- Belçika’nın Antwerp kenti Belediye Başkanı Bart de Wever, Radio 2 adlı kuruluşa verdiği görüntülü röportaj sırasında iç çamaşırıyla yakalandı. O anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Belçika’nın Antwerp kenti Belediye Başkanı Bart de Wever, yerel radyo kanallarından Radio 2’ye verdiği online röportaj sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Wever, telefonunun kamerasıyla kendisini kaydederken, arkasında bulunan aynayı fark etmeyince ortaya komik görüntüler çıktı. Wever’ın üstünde gömlek olduğu ancak altında iç çamaşırıyla masanın önünde bulunan sandalyede oturduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, “En azından çıplak değildi” yorumunu yaptı.

FOTOĞRAFLI