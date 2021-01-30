Antik kent Mardin’de sis manzarası

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MEZOPOTAMYA Ovası’nda bu sabah etkili olan sis, antik kent Mardin’de görsel güzellik oluşturdu. Yılda sadece birkaç kez bu mevsimde görülen ve ovayı kaplayan sis, yaklaşık yarım saatte kayboldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin’de sis manzarası oluştu. Sabah saatlerinde Mezopotamya Ovası’nı kaplayan sis, antik kentte görsel güzellik oluşturdu. Gün doğumundan bir süre sonra oluşan ve bütün ovayı kaplayan sis, yaklaşık yarım saatte dağıldı.

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