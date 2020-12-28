Antalya’yı sağanak vurdu/ Ek fotoğraflar

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Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , asgari ücretin açıklandığı dakikalarda Kadıköy'de eylem yaptı. Asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması...
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