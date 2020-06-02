Siirt’in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın (27) acı haberi memleketi Antalya‘daki ailesine ulaştı.

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