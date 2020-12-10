Antalya’ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE YARIN DEFNEDİLİYOR

Suriye’nin Resulayn kentinde şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un cenazesi, yarın düzenlenecek askeri törenin ardından havayolu ile Antalya’ya getirilecek. Suriye topraklarındaki ‘Barış Pınarı’ bölgesinde görev yapan şehidin kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt’un da kardeşinin cenazesine eşlik ederek Antalya’ya geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Uncalı Mezarlığı’ndaki şehitlikte defnedilecek.

GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt’un, Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’nda görev yaparken kısa süre önce geçici görevle Suriye’ye gittiği öğrenildi.

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