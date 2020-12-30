Antalya’ya gelen turistlere ‘negatif’ PCR test kontrolü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Havalimanı’na yurt dışından gelen tüm yolcuların negatif sonuçlu PCR testleri tek tek kontrol edildi. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan gelen yolculara ise mutasyona uğrayan koronavirüsü taşıma ihtimaline karşı PCR testi uygulanıyor.

Türkiye’nin yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için zorunlu hale getirdiği 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi uygulaması başladı. Gece yarısı başlayan uygulama kapsamında sınır kapıları, havalimanı dış hatlar ve limanlardan geçmek isteyen tüm yolcuların testleri kontrol edildi. Antalya Havalimanı Dış Hatlar girişinde pasaport kontrolü öncesinde oluşturulan PCR test kontrol noktasında, turistlerin PCR testleri kontrol edildi.

Türkiye’ye uçuş gerçekleştirecek havayolu firmaları biletleme işlemlerinde negatif sonuçlu PCR testini zorunlu tutsa da Antalya Havalimanı’na gelen yolcuların negatif sonuçları bir de burada kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri yolcuların elindeki ya da telefonlarındaki sonuç formlarını tek tek inceledi. Ağırlıklı olarak Rusya’dan gelen yüzlerce yolcunun kontrol noktasında, fiziki mesafeye uyulması için de sık sık uyarıda bulunuldu.

3 ÜLKEDEN GELENLERE İKİNCİ PCR TEST UYGULAMASI

İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolcular için ise ayrı bir uygulama gerçekleştirildi. Bu ülkelerden gelen yolcuların mutasyona uğramış koronavirüsü taşıma ihtimaline karşı PCR test sonuçları negatif olsa da PCR örneği alınıyor. Bu yolcular testin ardından 7 gün boyunca karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalatılarak, konaklayacakları adrese götürülüyor. PCR testi alınan turistler, konaklayacakları bir adresleri olmaması halinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlere götürülerek buralara yerleştiriliyor. 7 gün sonunda yapılacak testte negatif sonuç alınırsa karantina sona erecek.

TERMAL KAMERALARLA DA KONTROL EDİLİYOR

Yolcuların vücut ısıları da iki termal kamera ile tek tek kontrol ediliyor. Vücut sıcaklığı 37.5 dereceyi geçen yolcuların havalimanına girişine izin verilmeyip sağlık ekipleri tarafından muayene ediliyor. Eğer yolcu koronavirüsün diğer semptomlarını da taşıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilip detaylı kontrol yapılıyor.

Dün gece yarısından bugün saat 13.00’e kadar Antalya Havalimanı’na, Rusya’dan 1385, Azerbaycan’dan 86, Almanya’dan ise 30 yolcu geldi.

FOTOĞRAFLI