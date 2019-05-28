29.2 C
Ankara
28 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası
Antalspor'da bu sezon performansıyla A Milli Takım kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, ligde oynadığı 32 maçta 2 bin 880 dakika sahada kalarak, en fazla süre alan 15 futbolcu arasına adını yazdırdı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Antalyaspor’da Nazım Sangare fırtınası

Editör Editör

-

7
0

Antalspor’da bu sezon performansıyla A Milli Takım kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, ligde oynadığı 32 maçta 2 bin 880 dakika sahada kalarak, en fazla süre alan 15 futbolcu arasına adını yazdırdı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın defansta vazgeçmediği isimler arasında yer alan Nazım Sangare, bu sezon 2 gol attı, 4 golün de pasını verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor‘da bu sezon performansıyla dikkatini çeken Nazım Sangare, A Milli Takımın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Kırmızı beyazlı takımda ligde 32 maçta forma giyen Nazım Sangare, 2 bin 880 dakika sahada kaldı. Nazım Sangare bu performansıyla Süper Lig’de en fazla süre sahada kalan ilk 15 futbolcu arasına adını yazdırdı.

2 GOL, 4 ASİST

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor’un defansında vazgeçmediği isimler arasında yer alan Nazım Sangare, 2 gol attı, 4 golün de pasını verdi. Nazım Sangare, bu sezon 6 sarı kart gördü. Antalyaspor’a 2017-2018 sezonunda transfer olan Nazım Sangare, iki sezonda toplam 51 lig maçında oynadı. Performansını sürekli artıran 23 yaşındaki futbolcu, milli takımda da başarılı olmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİRLİ ANNE İLE GİNELİ BABA

Kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Nazım Sangare, Eskişehirli anne ile Gineli babanın üniversite eğitimini yaptığı Almanya’da tanışarak, hayatlarını birleştirmesinin ardından Köln’de dünyaya geldi ve Türk mahallesinde büyüdü. Almanya’da yaşamasına rağmen arkadaşlarıyla, evde Türkçe konuşan ve Türk gelenekleriyle büyüyen Nazım Sangare, mahallede top oynadığı dönemde arkadaşının yönlendirmesiyle futbol takımında yer aldı. Almanya’da liseye kadar okuyan ve sonrasında 2-5 yaş arası çocukların yer aldığı kreşte bakıcılık yapan Nazım Sangare, 16 yaşından itibaren sadece futbola odaklandı, futbolcu olmayı hayal etti.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÖykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı
Sonraki İçerikGülse Birsel’den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

130 milyon kullanıcının e-posta hesabı çalındı!

Editör -
Türkiye’den pek çok kişinin de kullandığı online grafik tasarım sitesi Canva, siber korsanların saldırısına uğradı ancak yetkililerin yaptığı açıklamaya göre saldırı başarısız oldu.

Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Küba’yla iş birliğine Türk Kanser Derneği’nden destek

‘Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Ozan Kabak’lı Stuttgart küme düştü

Editör -
Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, küme düştü.
Devamını Oku
Fenerbahçe

Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Editör -
Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Bursa yerel basınından Bursaspor’a tepkiler

Editör -
Bursaspor’un küme düşmesi, Bursa yerel medyasında oldukça tepkiyle karşılandı. Gazeteler ilk sayfalarından haberi okuyucularına duyurdu.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi

Editör -
2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71