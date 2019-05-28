Antalyaspor’da Nazım Sangare fırtınası

Antalspor’da bu sezon performansıyla A Milli Takım kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, ligde oynadığı 32 maçta 2 bin 880 dakika sahada kalarak, en fazla süre alan 15 futbolcu arasına adını yazdırdı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın defansta vazgeçmediği isimler arasında yer alan Nazım Sangare, bu sezon 2 gol attı, 4 golün de pasını verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor‘da bu sezon performansıyla dikkatini çeken Nazım Sangare, A Milli Takımın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Kırmızı beyazlı takımda ligde 32 maçta forma giyen Nazım Sangare, 2 bin 880 dakika sahada kaldı. Nazım Sangare bu performansıyla Süper Lig’de en fazla süre sahada kalan ilk 15 futbolcu arasına adını yazdırdı.

2 GOL, 4 ASİST

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor’un defansında vazgeçmediği isimler arasında yer alan Nazım Sangare, 2 gol attı, 4 golün de pasını verdi. Nazım Sangare, bu sezon 6 sarı kart gördü. Antalyaspor’a 2017-2018 sezonunda transfer olan Nazım Sangare, iki sezonda toplam 51 lig maçında oynadı. Performansını sürekli artıran 23 yaşındaki futbolcu, milli takımda da başarılı olmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİRLİ ANNE İLE GİNELİ BABA

Kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Nazım Sangare, Eskişehirli anne ile Gineli babanın üniversite eğitimini yaptığı Almanya’da tanışarak, hayatlarını birleştirmesinin ardından Köln’de dünyaya geldi ve Türk mahallesinde büyüdü. Almanya’da yaşamasına rağmen arkadaşlarıyla, evde Türkçe konuşan ve Türk gelenekleriyle büyüyen Nazım Sangare, mahallede top oynadığı dönemde arkadaşının yönlendirmesiyle futbol takımında yer aldı. Almanya’da liseye kadar okuyan ve sonrasında 2-5 yaş arası çocukların yer aldığı kreşte bakıcılık yapan Nazım Sangare, 16 yaşından itibaren sadece futbola odaklandı, futbolcu olmayı hayal etti.