Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü hafta açılış karşılaşmasında Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor’u Orgill (3) ve Boyd’un attığı gollerle 4-2 mağlup etti.

Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde ‘Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir. Vergi Haftası Kutlu olsun’ yazılı pankartla çıktı.

6’ncı dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sedat’ın şutunda top auta gitti.



19’uncu dakikada, Antalyaspor sol kanattan köşe atışı kullandı. Kale önündeki Chico’nun kafa vuruşu arka direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.



22’nci dakikada Ankaragücü’nün kontratağında Hector rakip yarı alanına girer girmez topu ceza alanı çizgisi sol çaprazında bulunan Orgill’e aktardı. İkili mücadele öncesinde Salih Dursun’un ayağı kayınca Orgill kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



26’ncı dakikada Boyd’un ceza alanı içi sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Orgill çizgi üzerinde tamamladı: 1-2.



29’uncu dakikada Fredy’nin orta alandan attığı topla buluşan Nazım Sangare rakip 3 oyuncuyu geçerek Ankaragücü ceza alanına girdi. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



41’inci dakikada Pinto’nun ara pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Boyd, topu kale önündeki Orgill’e aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşu gol oldu: 2-3.



İlk yarı MKE Ankaragücü’nün 3-2’lik üstünlüğü ile geçildi.



48’inci dakikada Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan Diego Angelo’nun sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.



75’inci dakikada Doukara’nın pasında, kale önünde topa kafa ile yükselen Mevlüt’ün vuruşu direkten döndü. Defans topu kornere attı.



90+2’nci dakikada Doukara’nın pasında Doğukan’ın ceza alanı dışından sert şutu, kalenin üzerinden az farkla auta gitti.



90+5’inci dakikada Kitsiou’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Boyd’unda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.



Mücadele Ankaragücü’nün 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Antalya



HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Candaş Erbil (xx)



ANTALYASPOR: Boffin (xx) – Nazım Sangare (xxx), Salih (xx), Diego Angelo (xx), Chico (xx)(Dk. 80 Doğukan ), Charles (xx), Hakan Özmert (xxx), Amilton (xx), Serdar Özkan (xx)(Dk. 64 Drole x), Fredy (xx)(Dk.58 Doukara x), Mevlüt (xx)



MKE ANKARAGÜCÜ: Altay (xx) – Kitsiou (xx), Klusiç (xxx), Pazdan (xx), Pinto (xxx), Sedat (xx)(Dk. 58 Moulin xx), Djedje (xx), Hector (xx)(Dk. 82 Scarione), Sacko (xx)(Dk. 76 İlhan x), Boyd (xxx), Orgill (xxx)



GOLLER: Dk.19 Chico, Dk.29 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk.22, Dk. 26 ve Dk. 41 Orgill, 90+5 Boyd (MKE Ankaragücü)



SARI KARTLAR: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor) – Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusiç (MKE Ankaragücü)