Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı

Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma amacıyla transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadrodaki futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı yönetim, takım kaptanı Diego ile anlaştı. Antalyaspor yönetimi Brezilyalı defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonuyla anlaştı.

Antalyaspor’a 2015-2016 sezonunda transfer olan Diego ilk yılında 25 maçta, ikinci yılında 30 maçta, üçüncü yılında 33 maçta, bu sezon da 28 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı performans sergiledi. Süper ligde Antalyaspor formasıyla 116 maçta oynayan 33 yaşındaki Diego, 6 gole adını yazdırdı.