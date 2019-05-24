15 C
Ankara
24 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Spor Gündemi ve Haberleri

Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı

Editör Editör

-

5
0

Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma amacıyla transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadrodaki futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı yönetim, takım kaptanı Diego ile anlaştı. Antalyaspor yönetimi Brezilyalı defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme ve bir yıl uzatma opsiyonuyla anlaştı.

Antalyaspor’a 2015-2016 sezonunda transfer olan Diego ilk yılında 25 maçta, ikinci yılında 30 maçta, üçüncü yılında 33 maçta, bu sezon da 28 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı performans sergiledi. Süper ligde Antalyaspor formasıyla 116 maçta oynayan 33 yaşındaki Diego, 6 gole adını yazdırdı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor
Sonraki İçerikAdana’nın turfanda karpuzu, Türkiye’ye dağıtılıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Çocukların yüzde 30’u kabızlıktan yakınıyor

Editör -
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun, polikliniklere başvuran çocukların ise yüzde 1 ila 2'sinin kabızlıktan yakındığını vurguladı.

Benler kanser habercisi olabilir

İlaç sektöründe, 41 milyar lira hedefi

Mevsim geçişleri bulaşıcı hastalıkları artırıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Bursaspor’da cezalılar Mesut Bakkal’ı düşündürüyor

Editör -
Süper Lig'de bu sezonun son maçında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, mutlak kazanması gereken mücadelede savunmanın tandemindeki iki istikrarlı oyuncusu Ertuğrul ve Chedjou'dan yoksun olacak.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Altınordulu gençlerin rakibi kadın futbolcular

Editör -
Altınordu U15 Takımı, 2019 Dünya Kupası’na hazırlanan Avustralya Kadın A Milli Futbol Takımı ile Antalya’da karşı karşıya gelecek.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Engel tanımayan sporculardan Yaşar’a ziyaret

Editör -
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’na damga vuran Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, Yenimahalle Belediye...
Devamını Oku
Futbol

TFF 2. Lig Play-Off finali Bursa’da

Editör -
Sakaryaspor A.Ş. ile Fatih Karagümrük A.Ş  takımları arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakası 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71