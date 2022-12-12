Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi (15)

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BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNİ İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca’da selden etkilenen sera ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Gavur Deresi’nde inceleme yapan Bakan Soylu, kent merkezinde esnafa ‘geçmiş olsun’ dedi. Bakan Soylu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Antalya’da Kumluca ve Finike’de gece yarısından sonra şiddetini artıran yağmurun tarım alanlarına ve şehir merkezinde sele sebebiyet verdiğini anlatan Bakan Soylu, “Öncelikle Kumluca, Finike ve diğer zarar gören ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yağmurun 200 kilogramın üzerinde yağdığı yerler var. Yükseklerde 300-350 kilograma kadar yağdığı yerler var. Yükseklerde yoğun ve şiddetli oldu. Gavur Deresi’nde taşmaya sebebiyet verdi. Tarım alanları, seralar, esnaf ve evler etkilendi. Ciddi sera zararı var. Çarşıda birçok sokakta esnafın ciddi hasarı var. Yerin altındaki otoparkta selin etkisiyle araçlar zarar gördü. Seralardaki işçi evleri ve evler zarar gördü” diye konuştu.

‘497 ARAÇ, 100 KONUT, 920 İŞYERİ HASAR GÖRDÜ’

Geceden itibaren valilik, belediyeler, Karayolları, DSİ, elektrik idareleri ve AFAD koordinasyonunda herkesin gayretle çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Vatandaşımız zarar gören iş yerini, evinin zarar gören yerini temizlemek için çaba gösteriyor. Zararın tespiti için hasar tespit elemanları çarşıdan başlamak üzere tespitlerini yapıyor. AFAD dahil 701 personel görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü. Yaklaşık 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi. Tespit çalışmaları devam ediyor. 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu, çalışmalar devam ediyor. Kumluca’da 50-55 bin dönüm sera olduğu değerlendiriliyor. Bunun 12 bin, 12 bin 500 dönümünde hasar, zarar var. Zararı arkadaşlarımız tespit edecek. Tarım Bakanlığımız devrede. Tüm birimler tespit yapıyor.”

Gavur Deresi’nin taşması neticesinde selin meydana geldiğine değinen Bakan Soylu, “Şükredeceğimiz tek şey can kaybıyla karşılaşmadık. Sadece kalp krizi hadisesi oldu ama sele bağlı olup olmadığı konusunda değerlendirme ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu belirlenecek. Şu ana kadar 150 gönüllümüz, 100 jandarma personelimiz temizlikte vatandaşa yardımcı olmak için geldi. Sayıyı 500’e çıkaracağız. Belediyenin altındaki otopark tavana kadar su doldu. Yüksek su çekebilecek pompalarla su çekeceğiz. Evlerin asansör boşluklarında ciddi derece su var, onlar da çekilecek. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabahtan itibaren hem bilgileri arz ettik. Burada nasıl tablo ile karşı karşıya kaldığımızı belirttik. Milletvekillerimizin ve bizlerin vatandaşları yalnız bırakmamamız talimatını verdi.”

Bakan Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Vatandaşımız emin olsun. Birçok hasarla, afetle karşı karşıya kaldık. Sel, yangın, deprem, hortum da dahil olmak üzere bir çok afetle karşı karşıya kaldık. Hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Gücümüz yettiğince, devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ev, iş yeri hasarları dahil olmak üzere hasarlar tespit edilecek. Elden gelen tüm yardımlar ortaya konulacak. Onların afet sonrası karşı karşıya kalmış olduğu bu halin ortadan kaldırılması için elden gelen yapılacaktır. Bu el birliğiyle götürülecek bir süreç. Devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla burada. Bu yaraları birlikte saracağız. Cana bir şey gelmedi, bizim tesellimiz can kaybı olmaması. Diğerlerini el birliğiyle toparlayacağız.” (DHA)

Tolga YILDIRIM- Ahmet İSTEK- Adem AKALAN- Aslı DURAN- Ramazan SARIKAYALI- Mahir ÇEVİREN/ANTALYA,(DHA)

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