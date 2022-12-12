Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi (1)

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Park halindeki otomobiller sel sularıyla birlikte sürüklendi. Su altında kalan evlerde oturanlara yardımcı olmak için AFAD ekiplerinden destek istendi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın sele döndüğünü ve köprüleri yıktığını belirterek, iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. İlçede vatandaşlara ‘evden çığkmayın’ uyarısı yapıldı. (DHA)

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