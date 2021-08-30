Antalyalılar Zafer Bayramı coşkusunu fener alayıyla yaşadı

Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Onlarca kişi, meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek, bayram coşkusunu yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Varyartı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren fener alayı gerçekleştirildi. Zafer kutlamalarına CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve çok sayıda Antalyalı katıldı.

Varyanttan başlayan yürüyüşte girişlere 2 kontrol noktası yerleştirilerek HES kodu uygulaması yapıldı. Katılanlar ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile meşaleler eşliğinde yürüyerek zafer coşkusunu yaşadı. ‘Cumhuriyetle Antalya el ele’ yazılı pankartla ve Büyükşehir Bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar ise fener alayına evlerinin balkonlarından Türk bayrakları sallayıp, alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren fener alayının ardından Ali Altay konser verdi.

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