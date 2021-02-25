Antalya’dan dünyaya meyve ve sebze ihracı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’nden geçen yıl 850 bin ton meyve ve sebze hem yurt içine hem de dünyanın dört bir yanına gönderildi. Halde tonajı en fazla olan ürünün domates ve narenciye olduğu öğrenildi.

Türkiye’nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya, kentte üretilen domatesten bibere, patlıcandan kabağa yaş sebze ve meyveleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiyor. Üreticinin bütün sezon büyük emekle yetiştirdiği ürünler, kent merkezinde bulunan ve Antalya’nın en büyük toptancı hali olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’ne getiriliyor. Buraya sabaha karşı gelen ürünler, komisyoncular tarafından teslim alınarak o gün oluşan borsaya göre fiyatlandırılıyor.

Tüccar, ürünü komisyoncudan alıp nakliye ve işçilik masraflarını da ekleyerek yurt dışına ya da Türkiye’nin diğer illerindeki toptancı hallerine satıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’nde 144 komisyoncu, 400’e yakın da tüccar bulunuyor. Türkiye’deki semt pazarları, marketler, manavlardaki ürünlerin büyük kısmının yolunun geçtiği bu haldeki ürünlerin yüzde 40’ı domates, yüzde 20’si biber grubu, diğer sebzeler ise yüzde 40’lık kısmı oluşturuyor. Meyvelerde ise yüzde 40 narenciye, yüzde 10 muz, yüzde 10 elma. Diğer meyveler ise yüzde 40’lık dilimi dolduruyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, kentte üretilen ürünlerin büyük kısmının Türkiye’nin farklı noktalarına bu halden sevk edildiğini söyledi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Rusya ve Ukrayna gibi 100’ün üzerindeki ülkeye ürün gönderimi yaptıklarını da kaydeden Başkan Yılmaz, “Halden en çok domates, patlıcan, biber, kabak gönderiliyor. Rusya’yla ilgili bugünlerde biraz sıkıntı var ama o da çözülecek gibi. Geçen yıl bu halden 850 bin ton sebze ve meyve geçerek Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına sevk edildi” dedi.

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