Ana Sayfa Güncel Haberler Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
‘Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali’ araştırıldı; Gençler girişimcilikten uzaklaşıyor
İSTANBUL (DHA) – Türkiye’de gençlerin yaşam kalitesini geniş bir çerçevede inceleyen ‘Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırma Raporu’nun üçüncüsünün sonuçları çevrim içi bir toplantı...
Esenyurt’ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)
Ersan SAN -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok...
‘CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok’
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de uygulanan koranavirüs aşısıyla ilgili çok ciddi yan etki görülmediğini belirterek, "Şu ana kadar en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" dedi.
Baba katili için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde babası Mehmet Şensoy'u 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Egemen Şensoy (26) için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis...