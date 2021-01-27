Ana Sayfa Güncel Haberler Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraf
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Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı
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MSB: PKK/YPG, Tel Abyad’da 3 masum sivili katletti
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sivillere yönelik saldırısında 3 sivilin öldüğü, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan...
Edirne’de kar yağışı
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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin...