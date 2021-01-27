Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (8)

FIRTINA SONRASI AÇAN GÜNEŞ İLE SAHİLE AKIN ETTİLER

Antalyalılar yağmur ve fırtınanın ardından güneşin açmasıyla Konyaaltı sahiline akın etti. Boyları zaman zaman 10 metreyi bulan dev dalgalarla kimi selfie çekildi, kimi de manzarayı uzaktan izlemeyi seçti. Bisikletleriyle sahil şeridinde tura çıkan vatandaşlar, dalga kıranlara vurup gökyüzüne yükselen dalgaları ilgiyle izledi. Fırtınanın etkisiyle çakıl taşlarıyla dolan cadde iş makinelerinin yardımıyla temizlendi. Bu sırada sahil şeridinin bir bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Dalgaların etkisiyle yerinden sökülen banklar ve çöp kutuları da belediye ekiplerince toplandı.

KÖPRÜÇAY IRMAĞI 2 METRE YÜKSELDİ

Yağış nedeniyle Serik’e bağlı Sarıabalı Mahallesi’nden geçen Köprüçay Irmağı’nın debisi yaklaşık 2 metre yükseldi. Her yıl yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı ırmak kenarındaki restoran işletmecilerinden biri olan Ayberk Gündoğdu, “Aşırı yağıştan sonra, dağlardaki karların da ermesiyle ırmak yükseldi. Halen de yükselmeye devam ediyor. İş yerlerimiz kapalı olmasına rağmen taşmalara karşı burada bekliyoruz. Her yıl bu ırmak seviyesi yükselince iş yerlerimizi su basar” dedi.

Köprüçayı Irmağı üzerinde bulunan DSİ regülatör giriş yolunun bir bölümünde de yaklaşık 20 santim çökme meydana geldi. Görevliler çökme olan bölge ve regülatörde incelemede bulundu.

KAYA YOLU KAPATTI

Öte yandan Serik ilçesi Bucakköy, Karataş, Akbaş ve Sarıabalı mahalle grup yolunda meydana gelen heyelanda tepeden kopan kaya parçası ulaşıma bir süre engel oldu. Ekipler kısa sürede kayayı yol kenarına çekip, uyarı tabelası astı.

KEMER’DE TEKNELER BATTI

Kemer’de dün gece başlayan sağanak ve fırtına bugün öğle saatlerine etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan ve balıkçıların barınak olarak kullandığı noktada 4 metrelik 4 fiber tekne battı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tekneleri karaya çıkartmak için çalışma yaparken bazı tekne sahipleri ise tekneleri vinç yardımıyla çıkartabildi. Ulupınar Mahallesi’nde ise devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Bir kulübenin ise sac tavanı uçtu. Çamyuva Mahallesi’nde ise Hayitli Göl olarak bilinen noktada evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı.

Fırtına nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Kemer’in ünlü Ayşığı Parkı’nın plajı deniz suyu ile kaplandı. Saat 15.30 itibarıyla açan güneş ile sahilde bazı vatandaşlar dedektörle altın araması yaptı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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