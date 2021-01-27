Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (5)

DALGALARIN BOYU 10 METREYİ BULDU

Antalya’da dün akşamdan bu yana etkili olan ve gece yarısı şiddetini artıran yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konyaaltı Sahili’nde fırtınanın saatteki hızı 132 kilometreye ulaştı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Dev dalgalar Konyaaltı Caddesi’ndeki falezleri dövdü ve yüksekliği zaman zaman yolun karşısındaki binaların daire balkonlarına kadar ulaştı. Yat Limanı’ndaki balıkçı tekneleri, dalgalardan etkilenmemesi için bağlandı.

RÜZGAR NEDENİYLE BİNALAR SALLANDI

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar ve demir bariyerler ile trafik sinyalizasyon direkleri devrildi. Muratpaşa ilçesindeki bazı çok katlı yüksek binalar ise rüzgar nedeniyle sallandı. Evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaş- Anamur arasındaki denizlerdeki fırtınanın hızının 62 ila 74 kilometre arasında olacağı ve yarın akşama kadar süreceği belirtildi.

AKSU ÇAYI’NDAKİ BALIKÇI TEKNELERİ BAĞLANDI

Şiddetli fırtına ve lodos, Aksu Çayı’nı taşmanın eşiğe getirdi. Yağmur suları ve dev dalgalar Aksu Çayı’nda taşkına neden oldu. Balıkçı tekneleri ve balık restoranlarının bulunduğu Aksu Çayı’nda tekneler için dün geceden beri nöbet tutuluyor. Kundu Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Bahadır Malkoç, yılda 3 ya da 4 kez bu tip yağışların olduğunu belirterek, “Burada 200 civarında tekne var. Fırtınadan zarar görmemesi için dün geceden beri nöbetteyiz. Tekneler fırtınadan dolayı sağa sola vuruyor. Teknelerin ip kopartmaması için çalışıyoruz” dedi.

NARENCİYE BAHÇELERİ VE SERALAR SU ALTINDA

Metrekareye 167 kilogram yağış düştüğü Antalya’nın Aksu ilçesindeki sera ve narenciye bahçeleri de su altında kaldı. Yağış ve fırtınanın devam etmesi nedeniyle bölgede ne kadar tarım arazisinin hasar gördüğü tespit edilemiyor. Yaş sebze ve meyve üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Aksu ilçesindeki seralar, yine geçen yıllarda olumsuz hava şartları nedeniyle zarar görmüştü.

SAKLIKENT’E KAR YAĞDI

Son 25 yılın en karsız sezonunu yaşayan, kent merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi’nde ise son yağışlarla birlikte kar kalınlığı 20 santimi buldu.

60 METRE UZAKTAKİ SİTENİN BALKONUNDA BALIK BULUNDU

Konyaaltı sahiline 60 metre uzaklıktaki bir sitenin 3’üncü katındaki dairenin balkonuna, fırtınanın etkisiyle gelen bir balık, ev sahibini şaşkınlığa uğrattı. Ev sahibi Kadriye Bahadır, “Geceden gelmiş olabilir. Sabah balkona çıktığımda buldum” dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, “Vatandaşın balkonunda bulduğu balık, bir tür yılan balığı. Bu balığı martının biri yemek üzere ya balkona getirdi, ya da taşırken ayağından düşürdü” diye konuştu.

SIFIR ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bir rent a car firmasına ait sıfır otomobilin üzerine, fırtına nedeniyle ağaç devrildi. 2021 model ve 250 bin TL değerinde sıfır otomobilin hasarının büyük olduğunu aktaran Mehmet Horoz (39), “Sabah saatlerinde güçlü bir rüzgar geçti. Derin ve güçlü bir kök olmasına rağmen ağaç aracın üzerine yıkıldı. Daha sıfır bir araç, plakası yeni takılmıştı. Yapacak bir şey yok sağlık olsun” dedi.

ÇİLEK SERALARI YERLE BİR OLDU

Serik ilçesinde en fazla çilek üretiminin yapıldığı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde bulunan plastik seralar fırtına nedeniyle yırtılarak zarar gördü. Bazı seralarda çilekler sular atında kaldı. Öte yandan Abdurrahmanlar Mahallesi’nde de içerisinde çilek bulunan plastik seraları sular bastı. Abdurrahmanlar Mahallesi’nde çilek üreticisi Durak İşlen, “25 dönüm çilek seram var. Fırtına nedeniyle seraların bir bölümü yırtıldı. İçerisindeki çilekler de yağıştan dolayı su basarak zarar gördü” diye konuştu.

Öte yandan Boğazkent Mahallesi Acısu Deresi’nde bulunan balıkçı barınağında Ömer Özdemir’e ait tekne, fırtınanın etkisiyle batarak sulara gömüldü. Özdemir, kendi imkanları ile sular altında kalan tekneyi çıkardı.

DEMRE’DE SERALAR VE PORTAKAL BAHÇELERİNDE ZARAR OLUŞTU

Demre ilçesine bağlı Köşkerler Mahallesi Dere mevkiinde çıkan fırtınada Musa Boğatır’a ait üretcinin 2,5 dönümlük serasının plastik örtüsü yırtıldı ve içindeki ürünler zarar gördü. Fırtına Demre’de en çok portakal bahçelerine zarar verdi. Özellikle bahçelerde toplanmayı bekleyen Washington türü portakallar yere döküldü. Kaş’a bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde ise fırtına elektrik direğini yan yatırdı.

​Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ- Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN- Namık Kemal KILINÇ- Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)

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