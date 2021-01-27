Antalya’da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (4)

DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ

Antalya’da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Balıkçılar yat limanına bağlı teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı. Mevlana Caddesi’nde, halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını yaşanan 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

SİDE’DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Manavgat’ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side Limanı’ndaki tur teknelerinin tamamı Manavgat Irmağı’na çekilirken, balıkçı barınağındaki tekneler de sıkı sıkıya bağlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Side Limanı’nda bulunan dalgakırana çarptı. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en boş günlerini yaşayan Side’de deniz kenarındaki 2 bin yıllık Apollon Tapınağı’nda dalgalar renkli görüntüler oluşturdu.

FIRTINAYA RAĞMEN BALIK TUTMAYA ÇIKTI

Diğer taraftan şiddetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar balık tutmaya çalıştı. Side Limanı’nda denize olta atan İlyas Aktaş, “Denizde balık var ama rüzgar ve fırtına nedeniyle zor oluyor. Bazen oltayı istediğimiz yere atamıyoruz, bazen misina dolanıyor. Ama yine de balık tutmaya devam edeceğim” dedi.

Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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