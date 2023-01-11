Antalya’da yağmur ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi (4)

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DERENİN DEBİSİ YÜKSELİNCE MAHSUR KALDI

Antalya’nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında Akbaş Göleti ile Gelin Şelalesi arasında kalan derede mahsur kalan Taylan Kanbir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yolun bozuk olması nedeniyle araçlarını bırakıp, 500 metre yürüyerek olay yerine ulaştı. Aşırı yağışın etkisiyle derenin debisinin yükselip yolu kapatması nedeniyle aracıyla mahsur kalan Taylan Kanbir’e ulaşan ekipler, otomobilini derenin karşısında güvenli bir alana park etmesini istedi. Aracını park eden Kanbir, itfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla halatla akan sudan geçirilerek kurtarıldı.

Taylan Kanbir, 3 gün önce kamp yapmak için bölgeye geldiğini, aşırı yağışların başlaması ile bölgeyi terk etmek istediğini ancak sel suları nedeniyle yol kapanınca mahsur kaldığını, diğer ulaşım yolunu denediğini, onu da ağaç devrildiği için geçemediğini belirterek, sonrasında 112’den yardım istediğini söyledi. (DHA)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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