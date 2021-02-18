Antalya’da üretici don nöbetinde (2)

GAZİPAŞA’DA SERALARDAKİ SOBALAR ATEŞLENDİ

Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda salatalık, patlıcan, biber, domates ve fasulye gibi 350 bin ton sebzenin üretildiği Gazipaşa’da dün 9 yıl aradan sonra yağan kar, yerini soğuk ve kuru havaya bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçede örtü altı üretim yapan çiftçiler zirai don nöbetine başladı. Üreticiler seralarında önlemlerini alarak, soba ve yakacak temini yapıp ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gece boyu nöbet tuttu. Üreticiler, gece boyunca derece kontrolü yapıp, sabahın ilk ışıklarına kadar seraların içinde bekledi. Dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle seranın içindeki havayı bitki gelişimini etkilemeyecek 4-6 derece seviyesinde tutmak için yoğun çaba sarf eden üreticiler, sobaları ateşledi.

40 dekar muz serasında don nöbeti tutan Cihan Özdemir, “Bu gece don olacağı için belli saatlerde seramızı takip ediyoruz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Don saati belli olmuyor. Don başlayınca kuyu suyu fiskiyeleyerek sera içerisinde ısıyı dengede tutacağız” dedi.

Seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, soba ateşlemesine yardım etti. Üreticilere ‘kolay gelsin’ dileklerinde bulunan Başkan Yılmaz, “Gazipaşa’mızda bir kar yağışı oldu. Soğuk bir gün yaşıyoruz. Şu anda gece saat 01.00 ve çiftçilerimiz hazır bekliyor. Buzlanma olayı olabilir endişesiyle. Seraların başında bekliyorlar hazırlıklı bir şekilde. Sebze serası olanlar soba yakıyor. Muz serası olanlar sulandırma yapıyorlar. Biz de çiftçilerimize kolay gelsin demek amacıyla dolaşıyoruz. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığına bakıyoruz. Umarım kötü bir hava olmaz. Şu anda dışarıda derece artı 3 civarında sıcaklık” diye konuştu.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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