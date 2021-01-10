Antalya’da taziye evlerinin pideleri ‘özel eller’den

Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)- TÜRKİYE’nin en büyük özel eğitim merkezi, Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki özel bireyler, hünerli elleriyle ürettikleri pideleri taziye evlerine gönderiyor. 2020 yılında 15 bin pide üreten özel bireyler, meslek sahibi olmanın yanı sıra, para da kazanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin, sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için özel projeler hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki meslek edindirme sınıflarında eğitim gören özel bireylere, bu kapsamda pide yapımı öğretiliyor. Özel bireylerin elleriyle açtıkları pideler, taziye evlerine gönderiliyor.

AVRUPA’NIN İKİNCİSİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye’nin en büyüğü, Avrupa’nın ise ikincisi rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler, merkezin mutfak bölümünde ustalarla pide yapmayı öğreniyor. Teorik bilgi alan özel bireyler, ustalarla pide harcını hazırlıyor, pideyi pişirip, kesiyor ve paketlemesini yapıyor. Özel ellerden çıkan pideler, kent merkezindeki taziye evlerine servis edilerek, ücretsiz ikram ediliyor.

HEM REHABİLİTE OLUYOR HEM DE MAAŞ ALIYORLAR

Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Gülser Yılmaz, 900 kişilik kapasiteye sahip olduklarını, ancak 300 civarı öğrencileri olduğunu söyledi. Yemekhanede yemekleri ve fırında pideyi özel bireylerin ustalarıyla hijyen kurallarına uyarak yaptığını ifade eden Yılmaz, “Günlük 350- 450 arasında pide yapabiliyoruz. Her gün taziye olmuyor ama olunca fırını hazırlayıp, hemen pişiriyoruz. Ustalarımızla birlikte özel öğrencilerimiz burada pide pişiriyor. Biz burada balık tutmayı öğretiyoruz. Hayata hazırlanıyorlar. Yalnız başlarına kaldıklarında da yaşamlarını sürdürebilirler. Özel öğrencilerimiz aynı zamanda maaşlı personelimiz” dedi. Yılmaz, her gün taziye olmadığını, oldukça da üretimin gerçekleştirildiğini, 2020 yılında 15 bin pidenin özel öğrencilerin elinden çıktığını söyledi.

Pide ustaları Bekir Sarıtaş ve Halil Yeşilova, taziye çadırlarına pide ürettiklerini ve özel bireylerin çok yetenekli olduğunu anlattı. Pide ustası Sarıtaş, “İlk geldikleri güne nazaran daha yetenekliler. Şu anda herhangi bir fırında pide ustasının yanında rahatlıkla çalışabilirler” dedi.

‘KOŞARAK GELİYORUM VE SEVGİYE YAPIYORUM’

Özel bireylerden Çapan Duman hem rehabilite olup hem de maaş alıyor. Hamur açıp, fırında pide pişiren Duman, “Pide yemeyi çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Kıymalı pideyi severdim ama peynirli pideyi de çok sevmeye başladım. Taziye çadırlarına gönderiyoruz pideleri. Bizler de yiyebiliyoruz” dedi.

Bir diğer özel birey Ahmet Yıldırım ise ustalarına yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Taziye için çadırlara gidecek pidelerin kendi ellerinden geçtiğini de ifade eden Yıldırım, “Koşarak gelip sevgiyle yapıyoruz bu işi. Maaş da alıyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Pide yemeyi çok severim” dedi.

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