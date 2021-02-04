İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da şubat ayında bahar havası yaşanırken, bunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, denize girip eğlendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya’da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, şubat ayında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, denize girip, güneşlenenlerin yanı sıra, açılır kapanır sandalye ve masalarını açıp kahvaltı yapan ve kahve içenlerle dolup taştı.

Kimileri çocuklarının şişme botuna binerek denizde güneşlendi, kimileri de sahilde uzanıp güneşin keyfini çıkardı. Çocuklar ise kumsalda oyunlar oynadı.

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