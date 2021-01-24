Antalya’da silahlı, sopalı, muştalı kavga: 3 yaralı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da alacak anlaşmazlığından dolayı iki grup arasında çıkan silahlı, sopalı, muştalı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay saat 14.00 sularında Kepez ilçesi Sütçüler Mahalle Muhtarlığı arkasında meydana geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığını konuşmak için muhtarlık arkasında buluşan iki grup, sözlü sataşmanın ardından kavgaya tutuştu. Tabanca, sopa ve muştanın kullanıldığı kavgada Mustafa A. karnından ve bacağından, Necmettin P. ayağından tabancayla yaralandı. Mehmet A. ise başından sopayla yaralandı. Kavgaya karışanlardan Aydın P. ise 07 ANS 620 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobil olay yerinden 1,5 kilometre ilerde polis tarafından Mehmet Atay Caddesi üzerinde durdurulurken, Aydın P. gözaltına alındı. Yaralananlar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mustafa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, kavgaya karışanlardan birinin yakınlardaki çalılıklar içine tabancayı attığını söylemesi üzerine çok sayıda polis çalılar arasında silah aradı. Bunda başarılı olamayınca yoldan geçen bir kepçe durdurularak çalıların sökülmesi sağlandı. Ancak tüm aramalara rağmen tabanca bulunamadı.

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