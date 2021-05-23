Antalya’da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü / Ek fotoğraf

TUNCELİ'de akarsuları, şelaleleri, yaban hayatı ve bitki örtüsü ile doğal güzelliğinden söz ettiren Pülümür Vadisi’nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor. Dağların arasından süzülerek akan Pülümür Çayı ile şelaleler, doğa tutkunlarının gözdesi haline geldi.