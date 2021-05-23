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Ana Sayfa Güncel Haberler Antalya’da seraların yakınındaki sazlık yangını 3 saatte söndürüldü / Ek fotoğraf
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