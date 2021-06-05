Antalya’da seralara zarar veren hortum kamerada

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Finike ilçesinde ortaya çıkan hortum seralara zarar verdi. Hortum bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Finike’ye bağlı Saklısu Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Seraların bulunduğu bölgede ilerleyen hortum kavun ve salatalık ekili seralarda zarara neden oldu. Bir süre ilerleyen hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortum sonrası çiftçiler seralarında onarım çalışması başlattı.

Hortumun seraların üzerinde bulunan naylonları uçurması ise yakında oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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