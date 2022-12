Antalya’da selin yaraları sarılıyor (5)

- Reklam -

‘TUFAN DENİLEBİLECEK YAĞIŞ’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ve Finike ilçelerinde selden zarar gören tarım arazilerini inceledikten sonra Kumluca Kaymakamlığı’nda basın açıklaması yaptı. Bakan Kirişci, esnafa, vatandaşlara yaşanan hadiseden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayın ilk anından itibaren bakanlık olarak yetkililerin sahada görev aldığını anlatın Bakan Kirişci, “Tüm gelişmeleri anbean takip ettik. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimiz bu hadiseden olumsuz manada etkilendi. Yükseklerde metrekareye 253 kilogram, Kumluca gibi ilçe merkezlerinde metrekareye 107.8 kilo, tabiri yerindeyse tufan denilebilecek yağış gündeme geldi” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD aracılığıyla vatandaşların önceden uyarıldığını anlatan Bakan Kirişci, uyarıların can zayiatının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı. Can zayiatı olmamasının mutluluk verici olduğuna değinen Bakan Kirişci, “Maddi kayıplarla ilgili her zaman olduğu gibi hükümetimiz, devletimiz gerekeni yerine getirme konusunda tüm iradeyi ortaya koymaktadır. Özellikle Gavur, Üleşik, Salur ile Baysı Deresi olmak üzere 4 dere yatağının taştığını belirtmek isterim. Taşkın riski ortaya çıkar çıkmaz ekiplerimiz anında olay yerinde ve bölgelere gerekli intikalleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede bakanlık olarak 98 iş makinesiyle müdahalede yerimizi aldık. Diğer kurumlarımızın da destekleriyle hayat normale dönene kadar çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek. Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını belirtmek isterim” diye konuştu

’13 BİN 220 DEKAR SERA ALANI ETKİLENMİŞ’

Antalya genelinde 327 bin dekarda örtü altı üretim yapıldığını anlatan Bakan Kirişci, Kumluca’da 40 bin dekar, Finike’de 7 bin dekar, Demre’de 17 bin dekarlık örtüaltı üretim alanı bulunduğunu belirtti. Bakan Kirişci, şunları söyledi:

“Kumluca’da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtüaltı üretim alanının 12 bin dekarında selden etkilenmişlik söz konusu. Sadece serada zayiat değil aynı zamanda Kumluca’da arıcıların Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selden zarar görmüştür. Hacıveliler mahallesinde 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Kumluca’da selden serası zarar gören çiftçi sayısı yaklaşık 3 bin. Finike’de 1100 dekarlık alanda selden etkilenmiş çiftçi sayımız da 497. Demre’de 17 bin dekarlık sera alanımız var, 30 üreticimize ait 110 dekarlık alan selden etkilendi. Demre’de 110 arılı kovan selden zarar görmüştür. Ekili alanların yüzde 60’ı domates, yüzde 20’si biber, geri kalanı hıyar, patlıcan ve diğer sebzelerden oluşuyor. Genel olarak ifade ettiğimizde Antalya genelinde 12 Aralık’ta meydana gelen sel felaketinde ilk tespitlerimize göre 13 bin 220 dekar sera alanı etkilenmiş. 1110 arılı kovan ve 38 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bu alanlar ve zarar gören, telef olan varlıklarımızla ilgili TARSİM kapsamında olan 1740 ihbar aldık. Hasar tespit çalışmaları 21 ekiple devam etmektedir. Suyun çekilmesiyle ön incelemenin ardından kesin hasar 10 günlük süre sonunda netleşecek.”

‘1 YILLIK YAĞIŞIN BİR ANDA YAĞMIŞ OLMASI’

Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

“Başta üreticilerimiz olmak üzere selden zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bizim için can zayiatının olmaması en büyük mutluluk nedenimiz. Maddi kayıplar yerine konulabilir. Sele bağlı can kaybı olmamasına rağmen mal canın yongasıdır. Vatandaşımızın yaşadığı maddi kayıplar var. Onlara ilişkin ilgili bakanlık ve ilgili kurumlarımızla temasa geçilmiş. Bu çerçevede konut, mesken, iş yeri isterse başka bir alan olsun, çalışmalar yapılmaktadır. Bir sera üreticimiz serasını kontrol etmeye giderken kalp krizi geçirirken hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Bu felaketin yaraları el birliğiyle kısa sürede sarılacaktır. Devletimiz vatandaşımızın yanı başındadır, ihtiyaçlarıyla ilgili uzak durma olmayacaktır. Gereken neyse yapılacaktır. Bizim kuraklık kadar ani yağışların ve bundan kaynaklı taşkınların hayatın gerçeği olduğunu kabul etmemiz ve buna uygun yaşam tarzı faaliyet biçimi benimseme mecburiyetimiz var. İklim değişikliği küresel ısınma, adına ne dersek diyelim. Bir şehrin ihtiyacı olan 1 yıllık yağışın bir anda yağmış olması istenilen bir şey değil. Biz de teknik olarak burada eksiklerimiz, alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli incelemeleri yaptık.”

ÇİFTÇİNİN ZARARININ KARŞILANMASI

Bakan Kirişci, çiftçilerin zararının karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kirişci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir grup TARSİM dediğimiz 16 yıldır uygulanan 9 farklı risk grubunda poliçe düzenleyen sigortacılık uygulaması var. TARSİM’e istekleriyle sigorta yaptıran vatandaşlarımızın gördükleri zararlar TARSİM üzerinden, sigorta yaptırmayan vatandaşlarımızın önce ön, sonra da kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra oluşturulacak liste Cumhurbaşkanlığı’na sunulmakta ve vatandaşların zararı ziyanı hakkında yardımcı olunmakta. Diğer kurumlarla ilgili de kredi borçlarının ötelenmesi veya sıfır faizli kredi kullandırılması gibi çalışmalarımız uygulamaya konulacak.” (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -