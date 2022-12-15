Antalya’da sele neden olan derenin üzerindeki beton yıkılıyor

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde tıkanıklık oluşturup, sele neden olduğu gerekçesiyle ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi’nin üzeri kapatılan 800 metrelik beton bölümün yıkımına karar verildi. Yıkım için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Kumluca’da 11 Aralık akşam saatlerinde başlayıp, sabaha kadar devam eden yağmur, hayatı felç etti. Kumluca’da Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi ile 3 dere taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp, sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca’da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evleri su bastı. Kumluca’da 16 mahallede 21 bin dekardaki örtü altı üretim alanının 12 bin dekarı selden etkilendi. Salur bölgesinde 6 arı yetiştiricisine ait 1000 arı kovanı selde zarar gördü. Hacıveliler’de 3 çiftçiye ait 38 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçede yaklaşık 3 bin çiftçinin serasında zarar ortaya çıktı.

1994 yılında ilçe merkezinden geçen Gavur Deresi’nin 800 metrelik kısmının üzeri betonla kapatıldı. Bu yılda kapatılan kısmın 400 metrelik bölümü pazar yeri olarak kullanılırken, 2004 yılında ise kalan 400 metrelik alan kültür parkı olarak yeniden düzenlendi. Derenin üzerine kaplayan 800 metrelik beton kısmın yıkımına Demirciler Köprüsü’nden başlandı. Bununla birlikte pazar yeri ve kültür parkının da bölgeden kaldırılacağı bildirildi.

DSİ yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre, 6 iş makinesiyle bir hafta içinde Kültür Parkı’nın bulunduğu 400 metrelik alanın yıkım çalışmasının tamamlanacağı, kapalı pazar yeri olan bölümün ise daha sonraki günlerde yıkılacağı bildirildi. (DHA)

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