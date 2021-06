Antalya’da sahiplendirilen 40 attan 2’si öldü, 2’si çalındı, 3’ü kayıp

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yıl önce kentte faytonculuğa son vererek, koruma altına alıp sahiplendirdiği 40 atın 2’sinin öldüğü, 2’sinin çalındığı, 3’ünün de ormana kaçıp kaybolduğu ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, UKOME genel kurulunun 24 Mayıs 2019 tarihli toplantısıyla,

kentte fayton taşıma izinlerini iptal etti. Karar gereği, faytonların faaliyetleri 10 Haziran 2019’da

durduruldu. Faaliyetlerine son verilen faytonlarda kullanılan 40 at ise Antalya Hayvanat

Bahçesi’nde koruma altına alındı. Hayvanat bahçesinde bakım altındaki 40 atın, 12 Haziran 2019 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, ‘kırsal kalkınmaya destek’ kapsamında, ‘ilçelerdeki çiftçilere hibe yoluyla sahiplendirilmesi’ kararı çıktı. Karar üzerine, çiftçilik belgesi olan vatandaşlardan belediyeye müracaat edenlere, hayvanat bahçesinde yaklaşık 4 ay bakımı ve sağlık takipleri yapılan atlar, kurulan komisyon nezaretinde hibe edildi.

HAYVANSEVERİN SORUSUNA YANIT

Atların akıbetiyle ilgili bir hayvanseverin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı yazılı başvuruya, 40 attan 2’sinin öldüğü, 2’sinin çalındığı, 3’ünün de

ormana kaçtığı ve kaybolduğu yanıtı verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin cevabında, 23 Aralık 2021 tarihli Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, refah ve sağlıklarıyla ilgili denetimlerin, takiplerinin

yapılmasını, hayvanların sağlıklarının korunması ve kimliklendirilerek kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla taahhütname imzalatılarak teslim edilen atların, eşkali, çip numaraları ve teslim edilen çiftçilerin ad, soyad ve adres bilgilerinin alındığı belirtildi.

YETKİ BAKANLIKTA

Bu bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bildirildiği belirtilen yanıtta, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 2’nci bölüm madde 17 uyarınca, davranışlar ve ceza verme yetkisinin de bakanlığa ait olduğu kaydedildi. Geçen 3 ay sonunda Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerden oluşan bir heyetin, 2 aya yayılan süre içinde ilçelere, yaylalara ve köylere ulaşarak atları yerinde tespit ettiği ve incelemeler yaptığı bildirildi.

VETERİNERLER İNCELEDİ

Tutanakla imza altına alınan tespit ve incelemelerin iki aya yayılmasının nedeninin de

hayvanların ayrı bölgelerde bulunması ve personelin aynı zamanda hayvanat bahçesinde iş ve görevlerinin olmasıyla açıklanarak, 2020 yılı Mart ayı içerisinde ziyaretlerin tamamlandığı belirtildi. Sonrasında Covid-19 pandemisi nedeniyle kontrollerin telefon yoluyla yapıldığı ve düzenli devam ettirildiği belirtilerek, “Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yasayla kendilerine tanımlanan görevlerini yapıp yapmadığını sormak, denetlemek vb. gibi bir yetkimiz

bulunmamaktadır. 3 adet at ölmüş. 2 adet at çalınmış (polis kayıtları var), 3 adet at yayla arazisinden ormana kaçmıştır (Jandarmaya bildirilmiştir). Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YANIT

Büyükşehir Belediyesi’nin yetkinin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde olduğu ifadesinin ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da Belediye Meclis kararıyla faytonlarda kullanılan atların ilçelerdeki çiftçilere dağıtılmasına karar verilmesi üzerine belediyeye müracaat eden 9 ilçeden 32 çiftçiye verildiği belirtildi. Atların gönderildiği ilçeler ise Muratpaşa, Serik, Kepez, Korkuteli, Akseki, Manavgat, Finike, Kaş ve Döşemealtı olarak sıralandı.

TEK TIRNAKLI KAYIT SİSTEMİNE ALINDI

Açıklamada, belediye tarafından mikroçip takılan atların, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı

ilçe müdürlükleri tarafından bakanlığın kayıt sistemi olan Türkvet-Tek Tırnaklı Kayıt Sistemi’ne,

ruam testleri sonrasında kayıt işlemlerinin yapıldığı belirtildi. İl ve ilçe müdürlükleri tarafından

ilçelerde olduğu belirtilen atlar dahil olmak üzere tüm tek tırnaklı at, eşek ve katırların 3 aylık

periyotlar halinde ‘Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında gerekli

kontrollerinin yapılarak raporlandığı kaydedildi.

SON ÜÇ AYLIK RAPOR HENÜZ ÇIKMADI

Son raporlanmanın 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayacak şekilde yapıldığı, sonraki 3 aya

ait raporlamanın henüz yapılmadığı ve bu ay yapılacak tespitlerde ölen atlara ilişkin mevzuat

kapsamında değerlendirme yapılacağı dile getirildi. 1 Ocak- 31 Mart dönemine ilişkin ise atların,

hayvan refahına uygun bakıldığı, bulundukları bölgelerde atlara sirayet eden herhangi bir salgın

hastalık çıkmadığının tespit edildiği belirtilerek, “Son üç ay içerisinde ilçe müdürlüklerimize

hayvanların ölümü ya da kaybıyla ilgili yetiştirici müracaatı yapılmamış olup, ilçe

müdürlüklerimizce yapılacak yerinde kontrollere istinaden son üç aylık durumları belirlenecektir”

ifadesi kullanıldı.

