Antalya’da sahili ‘hortum’ vurdu, 6 turist yaralandı

Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı. Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, ''Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?'' dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi. Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden biri, Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı