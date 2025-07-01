Olay, 01 Temmuz 2025 Salı günü saat 07.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi üzerindeki Anfaş Yolu'nda gerçekleşti. Süleyman Kirli yönetimindeki 07 SM 011 plakalı kamyonete, aynı yönde seyir halinde olan Emre Ilıman idaresindeki 07 C 4332 plakalı personel servis midibüsü arkadan çarptı. Kazaya arkadan gelen Turgut Demir yönetimindeki 07 CAY 97 plakalı otobüs ile Ömer Halis Demir'in kullandığı 48 ALB 256 plakalı kamyon da karıştı.

Kazada sürücü Turgut Demir dahil olmak üzere araçlardaki toplam 26 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde iş trafiğinin yoğun olduğu güzergâhta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.