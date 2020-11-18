Antalya’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir grup patenli genç, Kepez Varyant’tan kent merkezine inen karayolunda; tek sıra halinde birbirlerine tutunup yokuş aşağı inerek hem hayatlarını hem de araç trafiğini tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya’da sık sık araçlara tutunarak yolculuk yapan patenli gençlere bir yenisi eklendi. Bir grup genç İstanbul- Antalya karayolu, Antalya Bulvarı’nda yokuş aşağı tren şeklinde dizilerek paten kayıp hem hayatlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Birbirlerine tutunup yokuş aşağı inen ve saatteki hızları 30 ila 40 kilometreye ulaşan gençler, yol ortasında birbirlerinden de kopup arkalarından gelen araçlara zor anlar yaşattı. Patenli gençleri gören araçtakiler hem yavaş ilerledi hem de gençleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

FOTOĞRAFLI