ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar zarar gördü.

Taşağıl Mahallesi Çaltepe'de saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 6 su tankeri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri karadan, 3 helikopter ve 4 uçak da havadan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.