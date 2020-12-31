Antalya’da Norveçliler, ‘Defol 2020’ yazılı dövizi parçaladı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir grup Norveçli, 2021 yılını sahilde ‘Get out 2020: Defol 2020’ yazılı dövizle karşıladı. Daha sonra dövizi yırtan Norveçliler, “Happy new years: Mutlu Yıllar” diye bağırdı.
Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu, yılbaşı gecesi kentteki turistlerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirince, yabancılar da bu akşam saat 21.00 ile 1 Ocak Cuma günü saat 10.00’a kadar kısıtlama kapsamında olacak. Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili’ne gelen ve başlarında Noel baba şapkası bulunan bir grup Norveçli, ‘Get Out 2020: Defol 2020’ yazılı dövizi açtı. 2021 yılını sahilde karşılayan Norveçliler, “Happy new years” (Mutlu Yıllar) diye bağırdı ve dövizi yırtıp parçaladı.
O anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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