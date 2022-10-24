Antalya’da motosiklet dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da motosiklet tamiri ve yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Mevlana Kavşağı Kızılırmak Caddesi’nde yer alan motosiklet tamiri ve yedek parça satan iş yerinin bodrum katında çıktı. Dükkandan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede iş yerine gelirken, bodrum katta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, apartman sakinleri de kendilerini sokağa çıktı. İş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor. (DHA)

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