Antalya’da korona gölgesinde ‘Runatolia’ heyecanı (2)

ÖDÜLLER VERİLDİ

Antalya’da düzenlenen 16’ncı Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı Mohamed Rasheed, kadınlarda Rus Marina Fidler kazandı. Sabah saatlerinde başlayan yarışa katılan sporcular öğleden sonra başladıkları nokta olan Cam Piramit önüne gelerek bitiş çizgisine ulaştı. Yarışın sonunda bitiş çizgisine ulaşan tüm katılımcılara madalyaları verildi.

Erkekler maratonda 2 saat 37 dakika 9 saniye ile Mohamed Rasheed birinci, 2 saat 37 dakika 59 saniye ile Ahmet Bayram ikinci, 2 saat 41 dakika 8 saniye ile Murat Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise 3 saat 19 dakika 3 saniye ile Marina Fidler birinci, 3 saat 30 dakika 35 saniye ile Emel Pinhas ikinci, 3 saat 43 dakika 20 saniye ile Tetiana Grebinnyk üçüncü oldu.

Yarı maraton erkeklerde Üzeyir Söylemez birinciliği, Artem Popov ikinciliği, Ayan Beinsenbayev ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar yarı maratonda ise Veronika Kalanshnikova birinci, Serpil Budak ikinci, Kübra Gültekin Yıldız üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar yarışında Elif Dağdelen birinciliği, Yuliya Yelistratova ikinciliği, Anna Lina üçüncülüğü kazandı. Erkeklerde ise Vitali Varatsov birinci, Vincheslav Vasilev ikinci, Andrey Alypov üçüncü oldu.

Tekerlekli sandalye kadınlarda Hamide Doğangün birinci olurken, erkeklerde ise Ömer Cantay birinciliği kazandı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara plaket ve ödülleri verildi.

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