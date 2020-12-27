Antalya’da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf olan turistler ve turizm çalışanlarına kaldı. Kentte deniz suyu sıcaklığı 20 dereceyi buldu.

Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşıcılığını azaltmak adına uygulanan 2 gün 3 gecelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya kısıtlamaya uydu. Kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistlerin sokak ve caddelerde olduğu dikkati çekerken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir grup turistin deniz keyfi yaptığı görüldü. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi gördüğü kentte, turistler kısıtlamadan dolayı kendilerine kalan sahilin ve denizin keyfini sürdü. Sahil bandında kimi turistler spor yaparken kimi turistler ise çocuklarıyla parkta eğlendi.

Turist kafilesiyle birlikte kente geldiğini ve kısıtlamadan muaf olduğu için denize girip keyif sürdüğünü belirten Mehmet Turgut, denizin çok güzel ve suyun ılık olduğunu söyledi. İki günlük kısıtlamanın ardından turizm faaliyetlerine devam edeceğini anlatan Turgut, kısıtlamadan muaf olduğuna dair izni olduğunu da sözlerine ekledi.

Boş yollarda kedi ve köpeklerin rahatça dolaştığı kentin ana arterlerinde ise polis ekipleri uygulama noktası kurarak denetim yaptı.

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