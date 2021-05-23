Antalya’da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da kısıtlamayı ihlal eden iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki Bayındır Parkı’nda yaşandı. Bankta oturan bir grup ile parka gelen başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gruplar arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, grup üyeleri kesici aletlerle birbirine saldırdı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, siren sesini duyan bir grup hızla olay yerinden uzaklaştı. Parkta kalan gruptaki 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Kavgayı görünce olay yerine gelen Baran Ayva, “Bir grup burada parkta bankta oturuyordu. Birbirlerine bir süre bakınca da kesici aletlerle kavgaya tutuşmuşlar. Polis sirenini duyunca bir grup olay yerinden kaçtı” dedi.

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