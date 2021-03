Antalya’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da otomobille çarpışan halk otobüsü, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, bir sitenin bahçesine girdi. Otobüsle çarpışıp, yaklaşık 15 metre kadar sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Mahalleli, sokakta kasislerin kaldırılmasının ardından çok sayıda kaza meydana geldiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde 1550 Sokak ile 1596 Sokak’ın kesişimde meydana geldi. Ramazan Mutlu’nun (40) kullandığı 07 AU 0009 plakalı halk otobüsü, Gökhan Damcı (37) yönetimindeki 07 EEA 17 plakalı otomobille sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 15 metre savrulurken, halk otobüsü ise park halindeki 32 AT 524 plakalı otomobile çarptı, ardından bir sitenin bahçesine girdi.

Kazada sürüklenen otomobildeki sürücü Gökhan Damcı ile kardeşi Bünyamin Damcı sıkıştı. Çevredkeilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kesici makaslarla otomobilde sıkışan sürücü ile kardeşini çıkarttı. Gökhan Damcı ile kardeşi Bünyamin Damcı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Damcı kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

‘BİRDENBİRE KARŞIMA ÇIKTI’

Otomobille çarpışan otobüsün şoförü Ramazan Mutlu, “Ben aşağıdan durağa geliyordum. O arkadaş da sağ taraftan geliyordu, sonra çarpıştık. Otomobil süratliydi beni görünce yolun ortasında durdu. Şu an olayın şokundayım. Birdenbire karşıma çıktı. Ben mesaimi bitirmiş depolama alanına doğru gidiyordum” dedi.

‘ALLAH’TAN İÇİNDE KİMSE YOKTU’

Otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü Metin Köklü, “Burada geldiğimizden beri 6’ncı kaza oldu. Geçen hafta da kaza olmuştu. Buradaki kasisler kaldırıldıktan sonra kazalar arttı. Otomobilimizi buraya koyduktan sonra oldu. Allah’tan içinde kimse yoktu. Otobüs otomobille çarpışınca deprem oldu sandık. Korkunç bir ses vardı. Ucuz atlattık” diye konuştu.

‘ÇOK ŞÜKÜR ÖLÜ YOK’

Babasıyla beraber kaza sonrası aşağı inen Tuna Köklü, “Belediye otobüsüyle otomobil cadde kesişiminde kaza yaptı. Otobüs otomobile çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve benim otomobilime vurdu, oradan da otobüs binanın bahçesine girdi. Çok şükür ölü yok ama 2 kişi yaralı hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

‘OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ’

Her hafta caddede böyle kazaların yaşandığını ifade eden Mücahit Uyanık, “Biz burada önlem alınsın diye çok yere başvuru yaptık ancak sonuç alamadık. Otobüs park halindeki otomobile çarpmasa belki binaya girecekti. İçerideki insanları da öldürebilirdi. Otobüsün boş olması büyük bir faciayı önledi” dedi.

FOTOĞRAFLI