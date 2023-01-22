Antalya’da güzel havayı fırsat bilenler sahile akın ettı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da ocak ayının son günlerinde güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya’da güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, parklar, mesire alanlarını ve sahil bandını doldurdu. Cuma günü okulların ara tatile girmesiyle birlikte çevre illerden gelen tatilciler ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Sahilde güneşlenenlerin yanı sıra denize girip yüzenler göze çaptı. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların dışında çok sayıda kişi bisiklete bindi. Bazı turistler ise sörf yaptı. (DHA)

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