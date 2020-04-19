Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma yasağının son gününde sokaklarda sessizlik hakim. Sokak ve caddelerde yalnızca polisler ve görevli kişiler bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının son gününde, Antalya sokak ve caddelerinde yalnızca polisler ve görevli kişiler bulunuyor. Polis ekipleri kent merkezinde yasağa uymayanları tespit etmek için kavşaklarda ve caddelerde kontrol noktaları kurdu. Yaya olarak görev yapan polis ekipleri ise caddelerde devriye attı.

Kent merkezinde görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir temizlik işçisi ise yollarda araç olmaması nedeniyle yolun ortasını süpürdü. Kentte normal günlerde binlerce aracın geçtiği Antalyaspor Kavşağı’nda ise yalnızca polisler ve belediye personeli yer aldı.